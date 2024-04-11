У СУМАХ ПРОЛУНАВ ВИБУХ, В ОБЛАСТІ БУЛО ОГОЛОШЕНО ПОВІТРЯНУ ТРИВОГУ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У СУМАХ ПРОЛУНАВ ВИБУХ, В ОБЛАСТІ БУЛО ОГОЛОШЕНО ПОВІТРЯНУ ТРИВОГУ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У СУМАХ ПРОЛУНАВ ВИБУХ, В ОБЛАСТІ БУЛО ОГОЛОШЕНО ПОВІТРЯНУ ТРИВОГУ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
Оголошено примусову евакуацію сімей із дітьми з 47 прифронтових населених пунктів, рішення не стосується Харкова
Оголошено примусову евакуацію сімей із дітьми з 47 прифронтових населених пунктів, рішення не стосується Харкова
Словаччина не заважатиме Україні на шляху до членства в ЄС, а також візьме участь у Саміті миру в Швейцарії - Фіцо
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