Події

16:29 11.04.2024

У СУМАХ ПРОЛУНАВ ВИБУХ, В ОБЛАСТІ БУЛО ОГОЛОШЕНО ПОВІТРЯНУ ТРИВОГУ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

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У СУМАХ ПРОЛУНАВ ВИБУХ, В ОБЛАСТІ БУЛО ОГОЛОШЕНО ПОВІТРЯНУ ТРИВОГУ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

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