Події

21:11 08.04.2024

У ПОЛТАВСЬКІЙ ГРОМАДІ БУЛО ЧУТИ ЗВУК ВИБУХУ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

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У ПОЛТАВСЬКІЙ ГРОМАДІ БУЛО ЧУТИ ЗВУК ВИБУХУ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

 

 

 

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