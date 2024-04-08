У ПОЛТАВСЬКІЙ ГРОМАДІ БУЛО ЧУТИ ЗВУК ВИБУХУ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У ПОЛТАВСЬКІЙ ГРОМАДІ БУЛО ЧУТИ ЗВУК ВИБУХУ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У ПОЛТАВСЬКІЙ ГРОМАДІ БУЛО ЧУТИ ЗВУК ВИБУХУ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
На Полтавщині внаслідок ворожого удару по житловому будинку одна людина загинула, 5 травмованих, зокрема 3 дітей
На Полтавщині внаслідок ворожого удару по житловому будинку одна людина загинула, 5 травмованих, зокрема 3 дітей
Повідомлено про підозру у вбивстві співробітника УДО, який штовхнув підлітка на станції київського фунікулера - Офіс генпрокурора
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