Відкрито провадження за фактом вручення повістки журналісту "Слідство.інфо", який проводив розслідування про чиновника СБУ

Офіс генерального прокурора повідомив про розпочате кримінальне провадження за фактом інциденту з журналістом видання "Слідство.інфо" з врученням йому повістки.

"У зв’язку з інцидентом, що мав місце під час вручення повістки журналісту Слідство.інфо, Офіс генерального прокурора вніс відомості до ЄРДР за фактом можливого зловживання службовими повноваженнями та перешкоджання професійній діяльності журналістів з боку співробітників СБУ та ТЦК, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 171 КК України", - ідеться в повідомленні в телеграм-каналі відомства в понеділок.

Досудове розслідування в кримінальному провадженні доручено Головному слідчому управлінню Державного бюро розслідувань.

Раніше повідомлялося, що журналіст "Слідство.інфо" Євген Шульгат провів розслідування щодо майна сім'ї глави департаменту кібербезпеки Служби безпеки України (СБУ) Іллі Вітюка. Через два дні після публікації відповідного матеріалу його в супермаркеті зустріли двоє людей у військовій формі, які назвалися співробітниками ТЦК, і вирішили вручити журналісту повістку. Пізніше у відкритому доступі з'явилося відео з камер спостереження, на якому було видно, що діями представників ТЦК керував чоловік у цивільному одязі, в якому журналісти впізнали співробітника департаменту кібербезпеки СБУ Олексія Біленка.

У командуванні Сухопутних військ заявили, що за цим фактом проводять службову перевірку для встановлення всіх обставин події. Службову перевірку доручив провести й головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. У пресслужбі СБУ заявили, що проводять перевірку інформації від "Слідства.Інфо" про інцидент спільно з Міноборони та Генштабом ЗСУ.