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15:46 08.04.2024

На Херсонщині тиловики прикордонного загону закуповували продукти за завищеними цінами - ДБР

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На Херсонщині тиловики прикордонного загону закуповували продукти за завищеними цінами - ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) викрили посадових осіб тилового забезпечення прикордонного загону в Херсонській області на закупівлі продуктів для військових за завищеними цінами.

"Працівники ДБР за сприяння СБУ повідомили про підозру двом керівникам продовольчої служби відділу тилового забезпечення прикордонного загону на Херсонщині, які закуповували продукти для військових за завищеними цінами", - повідомляється в телеграм-каналі ДБР у понеділок.

За інформацією бюро, один з фігурантів - начальник продовольчої служби частини - уклав договір на закупівлю круп для військової частини на понад 360 тис. грн. "Угоду було схвалено за завищеною ціною та без відповідних документів, що підтверджують якість товару", - уточнюють у ДБР.

Згідно з повідомленням, попередник цього чиновника уклав договір із закупівлі хліба для військової частини на 1,3 млн грн. "Попри проведений моніторинг, він віддав перевагу підприємцю, який запропонував завищену ціну. Вартість кілограма хліба, який за договором постачав приватний підприємець, перевищувала середню ринкову на 8 грн. Через це військова частина зазнала збитків на більш ніж 402 тис. грн", - наголошують у ДБР.

У бюро резюмують, що факти закупівлі харчових продуктів для військової частини за завищеними цінами встановлено, посадовцям, які очолювали продовольчу службу тилового забезпечення прикордонного загону, повідомлено про підозру.

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