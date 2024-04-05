У ХАРКОВІ ЗНОВУ ВИБУХИ - ГОЛОВА ОБЛАДМІНІСТРАЦІЇ
У ХАРКОВІ ЗНОВУ ВИБУХИ - ГОЛОВА ОБЛАДМІНІСТРАЦІЇ
У ХАРКОВІ ЗНОВУ ВИБУХИ - ГОЛОВА ОБЛАДМІНІСТРАЦІЇ
У Запоріжжі внаслідок ворожих обстрілів загинули три людини, серед постраждалих двоє журналістів - ОВА
У Запоріжжі внаслідок ворожих обстрілів загинули три людини, серед постраждалих двоє журналістів - ОВА
Унаслідок атаки ГУР і ЗСУ на аеродромі "Енгельс-2", імовірно, зазнали пошкоджень три літаки Ту-95МС - ЗМІ
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