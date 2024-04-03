Унаслідок обстрілу Мерефи в Харківській області поранено жінку, пошкоджено цивільну інфраструктуру

Мешканку Мерефи поранено внаслідок ворожого ракетного удару, повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури в середу.

"Близько 18:20 ЗС РФ завдали удару, за попередніми даними, протикорабельною ракетою Х-59МК, по Мерефі (Харківська обл.). Пошкоджено будівлі цивільного підприємства. Сталася пожежа. У будинках вибито вікна, пошкоджено дахи. Поранено 55-річну жінку", - повідомляє пресслужба прокуратури.

Розпочато досудові розслідування за ч.1 ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.