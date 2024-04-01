Окупанти обстріляли Нікополь і район, пошкоджено будинок і гараж, без жертв

Російські окупанти в понеділок обстріляли місто Нікополь і територію Мирівської громади Нікопольського району Дніпропетровської області.

"Пошкоджені приватний будинок і гараж. Люди вціліли", - повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у телеграм-каналі.

За його словами, протягом дня було два обстріли окупантами Нікопольського району. Також агресор здійснив сім атак дронами-камікадзе і скинув боєприпас із безпілотного літального апарата.