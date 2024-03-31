Зеленський узяв участь у піднятті прапора України біля Меморіалу пам'яті захисників Бучанської громади, вручив нагороди

Президент України Володимир Зеленський узяв участь у піднятті прапора України біля Меморіалу пам'яті захисників Бучанської громади, вручив почесні відзнаки та нагороди, повідомляє пресслужба глави держави.

"У другу річницю звільнення Київської області від російських окупантів Президент Володимир Зеленський взяв участь у піднятті Державного прапора України на флагштоку Меморіалу пам’яті захисників Бучанської громади, а також вручив почесні відзнаки міст – героїв України та державні нагороди військовослужбовцям", - ідеться в повідомленні на сайті президента України в неділю.

На церемонії також були присутні: голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, керівник Офісу президента Андрій Єрмак, Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський, міністр оборони Рустем Умеров, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, голова Служби безпеки Василь Малюк.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять усіх українців, чиї життя забрали російські окупанти.

Глава держави вручив почесні нагороди "Місто-герой України" міському голові Ірпеня Олександру Маркушину та керівнику Гостомельської селищної військової адміністрації Сергію Смалю.

Президент України указом від 6 березня 2022 року запровадив почесну відзнаку "Місто – герой України" задля відзначення подвигу, героїзму та стійкості громадян, які вони виявили в захисті своїх міст під час відсічі збройній агресії Російської Федерації. 24 березня 2022 року звання міст-героїв присвоєно Бучі, Ірпеню, Миколаєву, Охтирці. Відзнаку також надано містам Волновасі, Гостомелю, Маріуполю, Харкову, Херсону, Чернігову.

Крім того, Володимир Зеленський вручив військовослужбовцям ордени Богдана Хмельницького II і III ступенів, "За мужність" II і IIІ ступенів, медалі "За військову службу Україні", "За бездоганну службу" III ступеня та "За врятоване життя".