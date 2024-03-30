Події

21:24 30.03.2024

У ХАРКОВІ ПРИЛІТ ПО РАЙОНУ ЖИТЛОВОЇ ЗАБУДОВИ В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ - ТЕРЕХОВ

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У ХАРКОВІ ПРИЛІТ ПО РАЙОНУ ЖИТЛОВОЇ ЗАБУДОВИ В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ - ТЕРЕХОВ

 

 

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