У ХАРКОВІ ПРИЛІТ ПО РАЙОНУ ЖИТЛОВОЇ ЗАБУДОВИ В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ - ТЕРЕХОВ
У ХАРКОВІ ПРИЛІТ ПО РАЙОНУ ЖИТЛОВОЇ ЗАБУДОВИ В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ - ТЕРЕХОВ
У ХАРКОВІ ПРИЛІТ ПО РАЙОНУ ЖИТЛОВОЇ ЗАБУДОВИ В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ - ТЕРЕХОВ
У Сумській області відновили електропостачання та скасували графіки аварійних відключень - Сумиобленерго
Українська авіація за добу завдала ударів по 11 районах розташування військ РФ, а також уразила три ЗРК
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