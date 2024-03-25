Події

11:27 25.03.2024

У Києві після ракетної атаки ускладнено рух на вул. Бойчука - Патрульна поліція

1 хв читати
У Києві після ракетної атаки ускладнено рух на вул. Бойчука - Патрульна поліція

Рух транспорту вулицею Михайла Бойчука в Печерському районі Києва ускладнений в обох напрямках, повідомляють у телеграм-каналі Патрульної поліції Києва в понеділок.

"Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту поїздки!" - ідеться в дописі.

Повідомлення опубліковано невдовзі після ворожої ракетної атаки на Київ, під час якої зафіксовано падіння уламків збитих ракет у Печерському, Солом'янському, Дніпровському й Голосіївському районах столиці. У Печерському районі внаслідок падіння уламків ракети зафіксовано руйнування в нежитловому триповерховому будинку.

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кількість постраждалих у Печерському районі Києва збільшилася до 4 осіб - Кличко

Ворог ударив по Києву двома балістичними ракетами, їх знищено - Повітряні сили

У Печерському районі Києва внаслідок ракетної атаки пошкоджено нежитлову будівлю, постраждала жінка, повідомив Кличко

У Печерському районі Києва уламки збитої ракети впали на житловий будинок

У Києві працює ППО

ОСТАННЄ

Кількість постраждалих у Печерському районі Києва зросла до 5 людей - Кличко

Через ракетну атаку в Києві змінено роботу двох тролейбусних маршрутів

Посол США після атаки РФ по Києву: Україна потребує нашої допомоги зараз, не можна втрачати ні хвилини

Кількість постраждалих у Печерському районі Києва збільшилася до 4 осіб - Кличко

У Солом'янському районі Києва пошкоджено багатоповерхівку, про постраждалих не повідомляють

Ворог ударив по Києву двома балістичними ракетами, їх знищено - Повітряні сили

У Голосіївському районі Києва в лісосмузі виявлено уламки ракети

У Печерському районі Києва внаслідок ракетної атаки пошкоджено нежитлову будівлю, постраждала жінка, повідомив Кличко

Персональні кабінети учасників НМТ-2023 тимчасово недоступні на період активної фази реєстрації учасників НМТ-2024 - УЦОЯО

У Печерському районі Києва уламки збитої ракети впали на житловий будинок

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА