У Києві після ракетної атаки ускладнено рух на вул. Бойчука - Патрульна поліція

Рух транспорту вулицею Михайла Бойчука в Печерському районі Києва ускладнений в обох напрямках, повідомляють у телеграм-каналі Патрульної поліції Києва в понеділок.

"Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту поїздки!" - ідеться в дописі.

Повідомлення опубліковано невдовзі після ворожої ракетної атаки на Київ, під час якої зафіксовано падіння уламків збитих ракет у Печерському, Солом'янському, Дніпровському й Голосіївському районах столиці. У Печерському районі внаслідок падіння уламків ракети зафіксовано руйнування в нежитловому триповерховому будинку.