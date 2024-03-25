У КИЄВІ ТА ОБЛАСТІ ЧУТИ ВИБУХИ
У КИЄВІ ТА ОБЛАСТІ ЧУТИ ВИБУХИ
У КИЄВІ ТА ОБЛАСТІ ЧУТИ ВИБУХИ
У Печерському районі Києва внаслідок ракетної атаки пошкоджено нежитлову будівлю, постраждала жінка, повідомив Кличко
Посол США після атаки РФ по Києву: Україна потребує нашої допомоги зараз, не можна втрачати ні хвилини
У Печерському районі Києва внаслідок ракетної атаки пошкоджено нежитлову будівлю, постраждала жінка, повідомив Кличко
Персональні кабінети учасників НМТ-2023 тимчасово недоступні на період активної фази реєстрації учасників НМТ-2024 - УЦОЯО
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