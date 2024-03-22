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00:48 22.03.2024

МВФ схвалив виділення Україні 4-го траншу за програмою EFF $880 млн

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МВФ схвалив виділення Україні 4-го траншу за програмою EFF $880 млн

Рада директорів Міжнародного валютного фонду завершила напередодні п'ятниці третій перегляд програми розширеного фінансування EFF для України та схвалила виділення четвертого траншу приблизно $880 млн (SDR663,9 млн), який буде спрямовано на підтримку бюджету.

"Влада продовжує демонструвати високі результати в рамках EFF у складних умовах, виконавши всі кількісні критерії ефективності, окрім одного, до кінця грудня, всі структурні контрольні показники до кінця лютого та всі індикативні цілі", - констатують у прес-релізі Фонду.

Як уточнив на брифінгу глава місії МВФ в Україні, надходження коштів в Україну очікується протягом 2-3 днів.

Зазначається, що 2023 року українська економіка продовжувала демонструвати дивовижну стійкість, хоча зберігаються чинники, пов'язані з війною, а перспективи залишаються винятково невизначеними.

"Стійкий імпульс реформ необхідний для забезпечення макроекономічної стабільності, відновлення фіскальної та боргової стійкості, посилення інституційних реформ і створення основи для зусиль із відновлення та вступу до Європейського союзу", - наголосив МВФ.

За його прогнозами, незважаючи на більшу, ніж очікувалося, стійкість економіки України 2023 року, 2024 року знову виникнуть несприятливі чинники, і темпи зростання знизяться до 3-4% через невизначеність через війну, яка триває, і в міру того, як обмеження пропозиції стануть жорсткішими. "Прогноз залишається схильним до винятково високих знижувальних ризиків, зумовлених факторами, пов'язаними з війною, потенційним дефіцитом зовнішнього фінансування і соціально-економічними наслідками політики, яка може знадобитися в разі виникнення потрясінь", - вказав Фонд.

За словами виконавчої директорки МВФ Крісталіни Георгієвої, які наводяться в релізі, влада України має бути пильною щодо цих ризиків. Також вкрай важливо, щоб зовнішнє фінансування, виділене Україні всіма донорами, було надано своєчасно і передбачувано, щоб зберегти з таким трудом досягнуту макроекономічну стабільність України, додала вона.

Глава Фонду вказала на важливість успішної реструктуризації боргу за єврооблігаціями України і зростання внутрішніх доходів.

"Зовнішні виплати на відповідних пільгових умовах, а також активна мобілізація внутрішніх ресурсів необхідні Україні для задоволення своїх фінансових потреб і забезпечення фіскальної та боргової стійкості. Більш активна мобілізація доходів, підкріплена нещодавно затвердженою Національною стратегією доходів, за одночасного недопущення заходів, що руйнують податкову базу, матиме вирішальне значення для забезпечення фіскальної стійкості", - наголосила вона.

За її словами, на підтримку цих цілей слід просувати реформи, спрямовані на подальше зміцнення середньострокового планування бюджету, його ризиків і підвищення прозорості, а також ефективності управління державними інвестиціями.

Георгієва ще раз привітала перехід у жовтні до режиму керованого обмінного курсу, зазначивши, що триваюча дезінфляція, усталені інфляційні очікування і стабільність ринку готівкової валюти підтримують подальше пом'якшення грошово-кредитної політики. Однак, зазначила вона, необхідний поступовий підхід до послаблення валютного контролю, що відповідає стратегії Національного банку України, оскільки це матиме важливе значення для збереження валютних резервів. Глава МВФ додала, що мають бути продовжені зусилля щодо запобігання монетарному фінансуванню.

"Послідовне проведення реформ, спрямованих на зміцнення антикорупційних та управлінських механізмів, включно із забезпеченням ефективності антикорупційних інституцій, матиме важливе значення для стримування фіскальних ризиків, прискорення зростання і підтримки шляху до вступу в ЄС", - сказала на завершення Георгієва.

Як повідомлялося, чотирирічна програма EFF у розмірі близько $15,6 млрд була затверджена 31 березня 2023 року і є частиною пакету міжнародної підтримки України в розмірі $122 млрд. Перший транш $2,7 млрд виділено на початку квітня, другий і третій у розмірі SDR664 млн (приблизно $881-890 млн за тодішнім курсом) - на початку липня і в середині грудня 2023 року.

Плановий графік програми передбачає виділення Україні ще одного траншу в березні 2024 року за підсумками третього перегляду, коли оцінюють виконання зобов'язань терміном на кінець грудня 2023 року. На 2024 рік передбачено ще три транші: SDR1,670 млрд ($2,226 млрд) у середині червня, потім по SDR835 млн ($1113 млн) на початку вересня і грудня. На 2025 рік заплановано два транші: по SDR684 млн ($912 млн) на початку березня і наприкінці серпня, після чого планують ще три останні транші по SDR966 млн ($1,288 млрд).

Теги: #мвф #транш #україна

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