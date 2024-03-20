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10:09 20.03.2024

Вашингтон планує до виборів у США розширити AUKUS включенням Канади та Японії

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США, Велика Британія та Австралія - члени партнерства AUKUS - прагнуть розширити його за рахунок інших країн, таких як Канада і Японія, повідомляє в середу Politico з посиланням на джерела.

"Японія і Канада перебувають у черзі на приєднання до так званого другого компонента пакту AUKUS, у рамках якого учасники підпишуть угоду про широку співпрацю в галузі військових технологій до кінця 2024 або на початку 2025 року", - інформує видання.
За даними Politico, прагнення розширити пакт пов'язане з побоюваннями у Вашингтоні, Лондоні та Канберрі, що експрезидент США Дональд Трамп, який за підсумками листопадових президентських виборів США має шанс знову посісти президентську посаду, може вийти з AUKUS.

Одне з джерел видання зазначило, що адміністрація президента США Джо Байдена "наполягає на тому, щоб деякі положення другого компонента AUKUS реалізували зараз, до виборів у США".

Інтерес до AUKUS також виявляли Південна Корея і Нова Зеландія.

У вересні 2021 року США, Австралія та Велика Британія оголосили про створення тристороннього партнерства в галузі безпеки - AUKUS. Потім учасники AUKUS оприлюднили розрахований на десятиліття проєкт поставок Канберрі атомних підводних човнів. США починаючи з 2032 року продадуть Австралії від трьох до п'яти підводних човнів класу Virginia. Наступний етап плану передбачає будівництво Австралією і Великою Британією АПЧ SSN Aukus, яка буде модифікованою версією підводного човна SSN(R) наступного покоління, що його Велика Британія вже проєктувала. Як очікується, перші човни надійдуть на озброєння не раніше, ніж через два десятиліття.

Пакт також передбачає співпрацю в галузі розвитку та інших військових технологій.

 

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