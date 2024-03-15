КІЛЬКІСТЬ ЗАГИБЛИХ В ОДЕСІ ВІД РАКЕТНОГО УДАРУ РФ ЗБІЛЬШИЛАСЯ ДО 14 ОСІБ, ЩЕ 46 ТРАВМОВАНО - ОБЛАДМІНІСТРАЦІЯ
КІЛЬКІСТЬ ЗАГИБЛИХ В ОДЕСІ ВІД РАКЕТНОГО УДАРУ РФ ЗБІЛЬШИЛАСЯ ДО 14 ОСІБ, ЩЕ 46 ТРАВМОВАНО - ОБЛАДМІНІСТРАЦІЯ
КІЛЬКІСТЬ ЗАГИБЛИХ В ОДЕСІ ВІД РАКЕТНОГО УДАРУ РФ ЗБІЛЬШИЛАСЯ ДО 14 ОСІБ, ЩЕ 46 ТРАВМОВАНО - ОБЛАДМІНІСТРАЦІЯ
Португалія приєднується до чеської ініціативи постачання артснарядів Україні та виділить на ці цілі EUR100 млн
Засідання Радбезу ООН відбудеться в п'ятницю у зв'язку з "президентськими виборами", які РФ проводить на окупованих українських територіях - Кислиця
Новий головнокомандувач ЧФ РФ повинен буде виправити помилки попередника й стабілізувати безпекову ситуацію - британська розвідка
Комісія ООН виявила додаткові докази, що стосуються незаконного переміщення дітей з України, й нові випадки сексуального насильства з боку російської влади
Португалія приєднується до чеської ініціативи постачання артснарядів Україні та виділить на ці цілі EUR100 млн
Брагінський написав заяву на звільнення, функції в. о. начальника КП "Київський метрополітен" покладено на головного інженера
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