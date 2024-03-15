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14:10 15.03.2024

КІЛЬКІСТЬ ЗАГИБЛИХ В ОДЕСІ ВІД РАКЕТНОГО УДАРУ РФ ЗБІЛЬШИЛАСЯ ДО 14 ОСІБ, ЩЕ 46 ТРАВМОВАНО - ОБЛАДМІНІСТРАЦІЯ

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КІЛЬКІСТЬ ЗАГИБЛИХ В ОДЕСІ ВІД РАКЕТНОГО УДАРУ РФ ЗБІЛЬШИЛАСЯ ДО 14 ОСІБ, ЩЕ 46 ТРАВМОВАНО - ОБЛАДМІНІСТРАЦІЯ

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