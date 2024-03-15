В ОДЕСІ ЧУТИ ВИБУХИ, ПС ПОВІДОМЛЯЛИ ПРО РАКЕТУ В БІК МІСТА - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
В ОДЕСІ ЧУТИ ВИБУХИ, ПС ПОВІДОМЛЯЛИ ПРО РАКЕТУ В БІК МІСТА - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
В ОДЕСІ ЧУТИ ВИБУХИ, ПС ПОВІДОМЛЯЛИ ПРО РАКЕТУ В БІК МІСТА - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У суботу в Україні потеплішає, температура вночі до 4° тепла, вдень - 6-11°, переважно без опадів - Укргідрометцентр
Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання для проходження військової служби не торкнеться засуджених за злочини проти основ нацбезпеки - законопроєкт
Міносвіти домовилося зі Смітсонівським інститутом США про використання ліцензій освітніх програм у рамках проєкту "Наука в класи"
Окупанти обстріляли м. Ворожба і 33 села в Сумській і Чернігівській областях, Попівку 39 разів - ОК "Північ"
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