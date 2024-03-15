Події

11:13 15.03.2024

В ОДЕСІ ЧУТИ ВИБУХИ, ПС ПОВІДОМЛЯЛИ ПРО РАКЕТУ В БІК МІСТА - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

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В ОДЕСІ ЧУТИ ВИБУХИ, ПС ПОВІДОМЛЯЛИ ПРО РАКЕТУ В БІК МІСТА - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

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