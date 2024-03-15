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07:44 15.03.2024

Білий дім відреагував на пропозицію Джонсона щодо допомоги Україні: Надаємо перевагу законопроєкту Сенату

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Білий дім відреагував на пропозицію Джонсона щодо допомоги Україні: Надаємо перевагу законопроєкту Сенату

Білий дім надає перевагу версії законопроєкту про допомогу Україні, за яку проголосував раніше Сенат, і який передбачає виділення Україні $60 млрд, передає "Голос Америки".

"Ми вважаємо, що той законопроєкт, ухвалений у Сенаті, дуже добре відповідає нашому сильному бажанню продовжувати підтримувати Україну. Він добре відповідає потребам оборони України, а також потребам оборони Ізраїлю та іншим питанням нашої національної безпеки в усьому світі", - заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі у відповідь на пропозицію спікера Палати представників Майка Джонсона про надання Україні фінансової допомоги в кредит.

Він закликав Джонсона винести цей законопроєкт на розгляд, проголосувати за нього і рухатися далі. "Ми знаємо, що є сильна підтримка його в обох партій, якщо буде можливість голосувати", - додав Кірбі.

 

 

 

Теги: #сша #україна #допомога #законопроєкт

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