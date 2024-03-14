Central Banking назвав главу НБУ Пишного главою центробанку року

Голова Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний отримав нагороду "Голова центрального банку" 11-ї премії британського журналу Central Banking -- Central Banking Awards 2024.

Серед ключових досягнень Пишного журнал назвав збереження економічної стабільності шляхом правильно вибудуваної комунікації голови НБУ з іноземними донорами та урядом, особливо з Міністерством фінансів, що дало змогу запобігти падінню привабливості гривневих активів, прискоренню інфляції, а також уникнути шоків для фінансових інституцій.

Central Banking також вказав на успішну координацію НБУ та Мінфіну щодо монетарної та фіскальної політики в моменти, коли затримка фінансової допомоги іноземних партнерів провокувала тиск на національну валюту.

"Ми не відходитимемо від цієї мети (гнучкого обмінного курсу - ІФ-У), як і від мети відновлення інфляційного таргетування, але підтримання стійкості обмінного курсу залишиться нашим важливим завданням на тривалий час", - цитує видання Пишного щодо питання валютно-курсової та грошово-кредитної політики, відзначаючи відмову від політики фіксованого курсу.

Ще одним досягненням голови Нацбанку, на думку журналу, є реалізація проєкту Power Banking під час активних атак Російської Федерації на енергетичну інфраструктуру України, що забезпечило стабільну роботу банківського сектору країни попри відсутність електроенергії.

За версією видання, Пишний своєю основною метою бачив безпосередньо відновлення довіри до регулятора з боку іноземних донорів і налагодження якісного зв'язку з ключовими фінансовими інститутами всередині країни.

"Дякую професійній спільноті за нагороду. Стійке визнання нашої інституції на такому високому рівні є черговим свідченням ефективності роботи НБУ. Ми навчилися виходити за межі звичного розуміння про роботу центробанку, дивитися на наш мандат ширше", - прокоментував номінацію голова Нацбанку України.

Як повідомлялося, торік НБУ став переможцем Central Banking Awards 2023 року в категорії центрального банку року, тоді як найкращим центральним банкіром було названо главу Резервного банку Індії Шактіканта Даса.

У 2024 році переможцем у категорії найкращий центральний банк став Центральний банк Бразилії.

Джерело: https://www.centralbanking.com/awards/7960955/governor-of-the-year-andriy-pyshnyy?fbclid=IwAR1T7Tbhrj_YhYR4zEQuFHsdJqRcNeJbpVu1tZIxfjWasL7M2dpQutpalJo

https://bank.gov.ua/ua/news/all/central-banking-awards-2024-andriy-pishniy-stav-golovoyu-tsentralnogo-banku-roku