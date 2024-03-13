В ОДЕСІ ПРОГРИМІЛИ ВИБУХИ ПІД ЧАС ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
В ОДЕСІ ПРОГРИМІЛИ ВИБУХИ ПІД ЧАС ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
В ОДЕСІ ПРОГРИМІЛИ ВИБУХИ ПІД ЧАС ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
Двоє людей загинули і п'ятьох поранено внаслідок нічного обстрілу Мирнограда, є влучання у п'ятиповерхівку
На Харківщині ворожими обстрілами пошкоджено ангари, ветлікарню та підприємство, постраждалих не зафіксовано
У Херсонській області за добу у результаті обстрілів три людини дістали поранення, пошкоджено багатоповерхівки
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