Події

07:52 13.03.2024

В ОДЕСІ ПРОГРИМІЛИ ВИБУХИ ПІД ЧАС ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

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В ОДЕСІ ПРОГРИМІЛИ ВИБУХИ ПІД ЧАС ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

 

 

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