У СУМАХ ЧУЛИ ВИБУХ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У СУМАХ ЧУЛИ ВИБУХ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У СУМАХ ЧУЛИ ВИБУХ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
Прем'єр Чехії: Нам вдалося зібрати гроші, щоб закупити першу партію з 300 тисяч артснарядів для України
У Чернівецькій області біля кордону з Румунією затримано мікроавтобус із 34 ухилянтами - Держприкордонслужба
У Києві 473 військовослужбовці, які мобілізувалися після 1 грудня 2023 року, отримали виплати в розмірі 30 тис. грн - КМДА
Соціологічна асоціація України застерігає від участі у виборчому процесі РФ на окупованих територіях
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