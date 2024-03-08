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14:03 08.03.2024

Сейм Польщі ухвалив постанову про санкції на агропродукцію з РФ і Білорусі

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Сейм Польщі ухвалив постанову про санкції на агропродукцію з РФ і Білорусі

Сейм Республіки Польща ухвалив резолюцію про запровадження санкцій у зв'язку з імпортом російського та білоруського продовольства і сільськогосподарської продукції до Європейського Союзу, передає Польське радіо.

"Сейм Республіки Польща ухвалив резолюцію про запровадження санкцій у зв'язку з імпортом російських та білоруських продовольства і сільськогосподарської продукції до Європейського Союзу. У резолюції польський Сейм наголошує на тому, що імпорт сільськогосподарської продукції з Росії та Республіки Білорусь продовжує приносити величезні доходи виробникам, торговцям і бюджетам цих країн. Нижня палата парламенту Польщі закликає Єврокомісію запровадити санкції на імпорт російського та білоруського продовольства і сільськогосподарської продукції до Євросоюзу", - йдеться в повідомленні на сайті Польського радіо в п'ятницю.

Як повідомляється, "за" проголосував 441 депутат, ще двоє утрималися від голосування. Презентуючи позицію "Громадянської коаліції", депутатка Марта Вцисло зазначила, що Польща має переконувати всю європейську спільноту протистояти режимам і бути солідарними з Україною.

"Резолюція відповідає потребам польських та європейських фермерів, є голосом польського парламенту, а водночас посилює позицію польського уряду в переговорах з Європейським Союзом. Документ закликає Євросоюз повернутися до правил, які діяли в торгівлі з Україною та іншими країнами поза межами Союзу до початку повномасштабної війни, що відповідає основним вимогам польських фермерів", - повідомила політик.

"Це наш моральний обов'язок - припинити торгівлю, яка може прямо чи опосередковано сприяти зміцненню спроможності Росії та Білорусі, яка її підтримує, продовжувати війну з Україною. Ба більше, російський імпорт може містити зерно, вкрадене з окупованих територій України", - наголошують у документі.

 

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