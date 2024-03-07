Умєров і гендиректор Інституту Гудзону обговорили ситуацію на фронті

Міністр оборони України Рустем Умєров провів зустріч із президентом і генеральним директором Інституту Гудзону (Hudson Institute) Джоном Волтерсом.

"Провів зустріч із президентом і генеральним директором Інституту Гудзону (Hudson Institute) Джоном Волтерсом. Ми обговорили поточну ситуацію на фронті", - написав Умєров у фейсбуці у четвер увечері.

"Я також наголосив на важливості своєчасної та повної військової підтримки для досягнення значних результатів у боротьбі з російською агресією. Разом ми об’єднуємо зусилля, щоб наблизити Україну до членства в НАТО та зміцнити нашу обороноздатність. Вдячний за непохитну підтримку", - додав він.