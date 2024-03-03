Події

19:37 03.03.2024

У МИКОЛАЄВІ ЧУТИ ЗВУК ВИБУХУ. ПОВІДОМЛЯЛОСЯ ПРО ЗАГРОЗУ ЗАСТОСУВАННЯ БАЛІСТИЧНОГО ОЗБРОЄННЯ З ПІВДНЯ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

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У МИКОЛАЄВІ ЧУТИ ЗВУК ВИБУХУ. ПОВІДОМЛЯЛОСЯ ПРО ЗАГРОЗУ ЗАСТОСУВАННЯ БАЛІСТИЧНОГО ОЗБРОЄННЯ З ПІВДНЯ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

 

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