У МИКОЛАЄВІ ЧУТИ ЗВУК ВИБУХУ. ПОВІДОМЛЯЛОСЯ ПРО ЗАГРОЗУ ЗАСТОСУВАННЯ БАЛІСТИЧНОГО ОЗБРОЄННЯ З ПІВДНЯ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У МИКОЛАЄВІ ЧУТИ ЗВУК ВИБУХУ. ПОВІДОМЛЯЛОСЯ ПРО ЗАГРОЗУ ЗАСТОСУВАННЯ БАЛІСТИЧНОГО ОЗБРОЄННЯ З ПІВДНЯ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У МИКОЛАЄВІ ЧУТИ ЗВУК ВИБУХУ. ПОВІДОМЛЯЛОСЯ ПРО ЗАГРОЗУ ЗАСТОСУВАННЯ БАЛІСТИЧНОГО ОЗБРОЄННЯ З ПІВДНЯ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
Глава МЗС Туреччини: Для України і РФ настав час почати переговори про припинення вогню, звичайно, це не означає визнання окупації
Окупанти завдали авіаудару по центру Курахового, пошкоджено 15 багатоповерхівок, 16 жителів поранено
У МЗС Словенії вважають необхідною реформу Радбезу ООН через рекордну кількість конфліктів у світі за останні 100 років
Глава МЗС Туреччини: Для України і РФ настав час почати переговори про припинення вогню, звичайно, це не означає визнання окупації
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