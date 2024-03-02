Генштаб ВСУ: за минувшие сутки армия РФ совершила 9 ракетных и 100 авиаударов

Враг нанес девять ракетных и 100 авиационных удара, совершил 161 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам, сообщается в сводке Генштаба Вооруженных сил Украины в субботу утром.

В конце прошлых суток российские оккупанты атаковали Украину, применив 17 БпЛА типа "Shahed". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 14 БПЛА были уничтожены.

"Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные и многоквартирные жилые дома, другая гражданская инфраструктура", - подчеркивается в сводке Генштаба.

Авиационным ударам подверглись: Дружба, Глухов, Волфино Сумской области; Охримовка, Ольховатка, Хатнее, Тополя, Кисловка, Садовое Харьковской области; Белогоровка Луганской области; Терны, Часов Яр, Дружба, Новокалиново, Александрополь, Архангельское, Новоалександровка, Очеретино, Прогресс, Новобахмутовка, Торецк, Екатериновка, Старомайорское, Урожайное Донецкой области и Малая Токмачка, Новоданиловка и Роботино в Запорожской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 140 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.