Сподіваємось цього року провести двосторонні політичні консультації з Китаєм - Павло Рябікін

Позиція Китаю може змінити ситуацію, і Китай може відіграти дуже важливу роль у відбудові України. Такі сподівання висловив посол України в Китайські народній Республіці Павло Рябікін в інтерв’ю китайському телеканалу Phoenix television.

"Китай - велика країна. І ми дуже сподіваємось, що позиція Китаю може змінити сьогоднішню ситуацію на краще для українців», - сказав він, відповідаючи на питання журналіста телеканалу. «Ми маємо дуже гарну історію двосторонніх відносин між Китаєм та Україною. Китай був однією із перших країн, як визнали незалежність України, які підтримали її територіальну цілісність і суверенітет. Ця історія нашої співпраці дозволяє мені сподіватися, що Китай відіграє дуже важливу роль у відновленні України", - сказав Павло Рябікін.

Відповідаючи на питання про міжнародну допомогу Україні під час війни, в тому числі військову допомогу, зокрема з боку ЄС та США, Павло Рябікін відзначив її важливість.

"Будь-яка допомога дуже важлива і ми дуже вдячні за неї. Саме завдяки допомозі за ці два роки вдалося звільнити більш ніж половину території, яку Росія окупувала з початку війни", - вважає Павло Рябікін.

Незважаючи на те, що у 2023 році україно-китайські відносини мали лише одну телефонну співбесіду президентів двох країн і засідання однієї підкомісії з Торговельної комісії між Україною і Китаєм, Посол України в КНР висловив сподівання, що 2024 рік принесе нову динаміку у відносини двох країн.

"Я дуже сподіваюся, що у 2024 році ми матимемо більшу кількість і кращу якість цих двосторонніх контактів, які будуть відбуватися. Дуже хотілося б провести цього року двосторонні політичні консультації. Я дуже сподіваюся, що керівництво Міністерства закордонних справ Китаю і я будемо більше спілкуватися, і сподіваюсь, щось зміниться на краще у цьому випадку".

Павло Рябікін відзначив також важливість взаємного визнання Україною і Китаєм незалежності та територіальної цілісності. «Ми були дуже задоволені тому, що коли Президент КНР Сі Цзіньпінь висував свої мирні ініціативи щодо України, вони базувалися на принципі територіальної цілісності та суверенітету України над всіма її територіями, включно з тими, які тимчасово перебувають під окупацією. Тому нашої послідовною позицією було і буде позиція, що Китай це єдина держава, і вона повинна існувати в її історичних межах. Китай вже має чималий і дуже успішний досвід інкорпорації територій, які деякий час знаходились не в Китаю - це повернення і Гонконгу і Макао. Дуже важливо, що це відбувалось мирним шляхом», - зазначив він.