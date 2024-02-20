У Польші відбувається виставка “Візантійська ностальгія” за участі українських митців

В рамках проєкту "Візантійська ностальгія" в Уяздовському замку у Варшаві (Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie) (Польша) відбувається експозиція за участі українських та польских митців, повідомили у вівторок представники проєкту.

“Ідея проєкту "Візантійська ностальгія" полягає у пошуку паралелей між польським і українським мистецтвом, культурними традиціями і кодами загалом і знаходженням їх спільних витоків”, - повідомила куратор проєкту Вікторія Бурлака.

Серед учасникві Магдалена Абаканович (Magdalena Abakanowicz), Михайло Алексеєнко (Mykhailo Alekseenko), Роман Артимовський (Roman Artymowski), Назар Білик (Nazar Bilyk), Олаф Бжеські (Olaf Brzeski), Тадеуш Бжозовський (Tadeusz Brzozowski), Марек Хланда (Marek Chlanda), Титус Чижевський (Tytus Czyżewski), Олександр Дубовик (Oleksandr Dubovyk), Станіслав Фіялковський (Stanisław Fijałkowski), Анатолій Ганкевич (Anatoly Gankevich), Стефан Гєровський (Stefan Gierowski), Олег Голосій (Oleg Holosiy), Дмитро Грек (Dmytro Hrek), Тадеуш Кантор (Tadeusz Kantor), Марек Кієвський (Marek Kijewski), Микола Кривенко (Mykola Kryvenko), Анатолій Криволап (Anatoly Kryvolap), Зінаїда Кубар (Zinaida Kubar), Павло Маков (Pavlo Makov), Збігнев Маковський (Zbigniew Makowski), Микола Маценко (Mykola Matsenko), Роман Мінін (Roman Minin), Ярослав Модзелевський (Jarosław Modzelewski), Дмитро Микитенко (Dmytro Mykytenko), Єжи Новосельський (Jerzy Nowosielski), Роман Опалка (Roman Opałka), Зоя Орлова (Zoya Orlova), Сергій Радкевич (Sergii Radkevych), Олександр Ройтбурд (Oleksandr Roitburd), Ерна Розенштейн (Erna Rosenstein), Даниїл Ровенчин (Danyil Rovenchyn), Арсен Савадов (Arsen Savadov), Поліна Щербина (Polina Shcherbyna), Тиберій Сільваші (Tiberiy Silvashi), Юрій Соломко (Yurii Solomko), Беата Станкевич (Beata Stankiewicz), Роман Станчак (Roman Stańczak), Генрик Стажевський (Henryk Stażewski), Олександр Сухоліт (Oleksandr Sukholit), Марина Талутто-Папірна (Maryna Talutto-Papirna), Томаш Татарчик (Tomasz Tatarczyk), Валерія Трубіна (Valeria Trubina), Артем Волокітін (Artem Volokitin), Збігнев Варпеховський (Zbigniew Warpechowski), Анджей Вроблевський (Andrzej Wróblewski), Олександр Животков (Oleksandr Zhyvotkov), Костянтин Зоркін (Kostiantyn Zorkin).

Експозиція триватиме до 7 квітня.

Проєкт відбувається за підтримки Міністерства культури та Національної Спадщини Польщі.

"Візантійська ностальгія" – таке поетичне визначення Тадеуш Кантор (польський театральний режисер, художник, сценограф.1915-1990) дав інтенції творчості Єжи Новосельського (один з найвидатніших польських художників другої половини ХХ століття, іконописець, графік, сценограф, теоретик мистецтва, та православний теолог українського походження.1923-2011), століття з дня народження якого ми нещодавно відсвяткували. Новосельський був одним із ключових метафізиків ХХ століття. І ця метафізика народжується на перехресті культурних традицій Сходу і Заходу, візантійського містицизму і погляду вічності, який просвічує крізь буденність.

Новосельський не був іконописцем за визначенням – хоча, в його доробку багато храмових розписів. В історію мистецтва він увійшов як сучасний художник-філософ, який поставив складні запитання про суть буття і творчості, про статус сакрального.