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14:01 19.02.2024

На авдіївському напрямку українські воїни закріпилися на нових рубежах оборони, в районі Роботиного ворог знищується - Тарнавський

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На авдіївському напрямку українські воїни закріпилися на нових рубежах оборони, в районі Роботиного ворог знищується - Тарнавський

На авдіївському напрямку українські воїни закріпилися на нових рубежах оборони, на запорізькому ворог повернувся до тактики малих штурмових груп із залученням бронетехніки, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"На авдіївському напрямку наші захисники відбили п’ять атак ворога в районах Новобахмутівки, Ласточкиного та Первомайського. Тут українські військові закріпилися на нових рубежах оборони та успішно відбивають спроби російських окупантів розвинути наступ. На мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки, де ворог за підтримки авіації 18 разів намагався прорвати оборону наших військ", - написав він у телеграм-каналі.

На запорізькому напрямку ворог 10 разів намагався атакувати позиції українських військ у районі села Роботине.

"Тут росіяни повернулися до тактики малих штурмових груп із залученням кількох одиниць бронетехніки. Ці спроби наступальних дій припиняються, ворог на околицях Роботиного знищується", - зазначив командувач.

Загалом у зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" за минулу добу ворог завдав 26 авіаударів, здійснив 33 штурмові дії та 803 артобстріли. Загальні втрати ворога в операційній зоні минулої доби такі: 624 російські окупанти, чотири танки, 21 бойова бронемашина, чотири артсистеми, сім автомобілів, одна одиниця спецтехніки - це установка розмінування УР-77, яку називають "Змій Горинич".

Також Сили оборони знищили один склад боєприпасів ворога; нейтралізували або знищили 239 БПЛА різних типів. 

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