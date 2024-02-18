КНР сподівається на нормальні відносини з Україною і принципово не продає зброю учасникам конфліктів

Китай сподівається, що китайсько-українські відносини розвиватимуться нормально і продовжать приносити користь двом народам, заявив міністр закордонних справ КНР Ван Ї за підсумками зустрічі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою в кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки.

Як повідомляється на сайті китайського зовнішньополітичного відомства в неділю, Ван Ї детально зупинився на принциповій позиції Китаю щодо українського питання, наголосивши, що КНР дотримується політичного врегулювання питань "гарячих точок", сприяє переговорам і не продає смертоносну зброю до зон конфлікту або сторонам конфлікту. "Ми продовжуватимемо відігравати конструктивну роль у припиненні війни та якнайшвидшому відновленні миру. Навіть якщо залишиться лише проблиск надії на мир, Китай не залишить своїх зусиль", - ідеться в заяві.

Своєю чергою Кулеба, як повідомляється на сайті МЗС України, зазначив, що зустрівся з китайським колегою, "щоб обговорити двосторонні відносини, торгівлю і необхідність встановлення справедливого і стійкого миру в Україні". "Я поінформував міністра закордонних справ Ван Ї про бачення Україною майбутнього Глобального саміту миру в Швейцарії. Ми погодилися з необхідністю підтримувати українсько-китайські контакти на всіх рівнях і продовжувати діалог", - зазначив глава українського зовнішньополітичного відомства.