Сотні українців вийшли на мітинг під час Мюнхенської конференції з безпеки

Збільшити постачання зброї Україні, зупинити Росію та її пропаганду вимагали учасники численного мітингу, який пройшов на одній із центральних площ Мюнхена в суботу поблизу 60-ї Мюнхенської конференції з безпеки, що проходить там у ці дні.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", у мітингу взяли участь близько тисячі українців, перед якими, серед інших, виступили німецькі політики, посол України в Німеччині Олексій Макєєв, народний депутат Юрій Гончаренко.

Серед плакатів були заклики до Німеччини поставити Україні далекобійні ракети Taurus, а також подяки за прийом українських біженців. Був і плакат із фотографією загиблого напередодні у російській в'язниці Олексія Навального з написом українською "Не здавайся".

У виступі на Мюнхенській конференції у цей день перед президентом України Володимиром Зеленським канцлер Німеччини Олаф Шольц ухилився від прямої відповіді на питання про постачання ракет Taurus, проте зазначив, що Німеччина "крок з кроком продовжує приймати правильні рішення" щодо підтримки України.

За даними Євростату, Німеччина на початок цього року надала статусу тимчасового захисту 1 млн 251,25 тис. українських біженців і вже багато місяців лідирує за цим показником у Європі. Торік їх було 936,38 тис., і тоді на першому місці ще була Польща, де такий статус мало 956,76 тис. осіб.

Міністр розвитку Німеччини Свенья Шульце, відповідаючи напередодні на питання щодо ставлення уряду до українських біженців, зазначила, що дуже корисно мати кваліфікованих фахівців, хоча в Німеччині розуміють, що багато хто з них хоче повернутися додому. За її словами, Німеччина сприяє їх працевлаштуванню на новому місці, у тому числі й для того, щоб вони мали можливість потім повернутися до України з новими навичками, необхідними для відновлення, коли це стане можливим.