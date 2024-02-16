ПОВІТРЯНІ СИЛИ ПОПЕРЕДЖАЮТЬ ПРО ЗАГРОЗУ БАЛІСТИКИ ДЛЯ ПІВДЕННО-СХІДНИХ І ЦЕНТРАЛЬНИХ ОБЛАСТЕЙ, А ТАКОЖ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПОВІТРЯНІ СИЛИ ПОПЕРЕДЖАЮТЬ ПРО ЗАГРОЗУ БАЛІСТИКИ ДЛЯ ПІВДЕННО-СХІДНИХ І ЦЕНТРАЛЬНИХ ОБЛАСТЕЙ, А ТАКОЖ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПОВІТРЯНІ СИЛИ ПОПЕРЕДЖАЮТЬ ПРО ЗАГРОЗУ БАЛІСТИКИ ДЛЯ ПІВДЕННО-СХІДНИХ І ЦЕНТРАЛЬНИХ ОБЛАСТЕЙ, А ТАКОЖ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Франція надасть Україні допомогу у розмірі 3 млрд євро цього року, яка триватиме протягом 10 років - Жовква
В Авдіївці ворог кидає на штурм усі резерви, під час відходу на нові позиції кілька українських бійців потрапили в полон
Франція надасть Україні допомогу у розмірі 3 млрд євро цього року, яка триватиме протягом 10 років - Жовква
В Авдіївці ворог кидає на штурм усі резерви, під час відходу на нові позиції кілька українських бійців потрапили в полон
Кличко в Мюнхені порушив питання ролі місцевого самоврядування в подоланні викликів, що постають перед країнами
В УВКБ ООН наголошують на важливості продовження міжнародної підтримки України: Війна триває, потреби зростають
ФРАНЦІЯ НАДАСТЬ УКРАЇНІ ВІЙСЬКОВУ ДОПОМОГУ НА 6 МЛРД ЄВРО ЗА ТРИ РОКИ - МАКРОН ПІСЛЯ ЗУСТРІЧІ ІЗ ЗЕЛЕНСЬКИМ
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