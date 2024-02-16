ВИБУХ У МИРГОРОДІ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
ВИБУХ У МИРГОРОДІ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
ВИБУХ У МИРГОРОДІ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
Зеленський обговорив із Радою підприємців тиск правоохоронців на легальний бізнес, оновлення принципів роботи БЕБ, підтримку підприємств ВПК
Кулеба обговорив із главою МЗС Нідерландів посилення санкцій, конфіскацію активів РФ і військову допомогу Україні
Зеленський обговорив із Радою підприємців тиск правоохоронців на легальний бізнес, оновлення принципів роботи БЕБ, підтримку підприємств ВПК
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