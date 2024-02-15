Події

06:47 15.02.2024

У Львові чути звуки вибухів - Садовий

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У Львові чути звуки вибухів - Садовий

У Львові чути звуки вибухів, повідомив у своєму телеграм-каналі міський голова Львова Андрій Садовий.

"У Львові чути звуки вибухів. Загроза зберігається. Будьте як мінімум у коридорі", - написав він.

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