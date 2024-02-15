У Львові чути звуки вибухів - Садовий
У Львові чути звуки вибухів, повідомив у своєму телеграм-каналі міський голова Львова Андрій Садовий.
"У Львові чути звуки вибухів. Загроза зберігається. Будьте як мінімум у коридорі", - написав він.
У Львові чути звуки вибухів, повідомив у своєму телеграм-каналі міський голова Львова Андрій Садовий.
"У Львові чути звуки вибухів. Загроза зберігається. Будьте як мінімум у коридорі", - написав він.
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