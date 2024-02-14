Події

07:15 14.02.2024

ПОВІТРЯНІ СИЛИ ЗНОВУ ІНФОРМУЮТЬ ПРО ЗАГРОЗУ БАЛІСТИКИ ДЛЯ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

1 хв читати

ПОВІТРЯНІ СИЛИ ЗНОВУ ІНФОРМУЮТЬ ПРО ЗАГРОЗУ БАЛІСТИКИ ДЛЯ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Сирський заявив про залучення резервів і перегрупування ЗСУ на авдіївському та куп'янському напрямках

Окупанти за добу втратили 1060 осіб

Генштаб ЗС України: Ворог продовжує спроби поліпшити своє становище, атакує українські позиції на авдіївському, бахмутському та мар'їнському напрямках

Троє загиблих і 12 поранених, серед яких діти, у Селидовому внаслідок ворожого обстрілу

Зеленський: Ми створюємо для України принципово нову систему безпекового співробітництва з провідними державами світу

ОСТАННЄ

Унаслідок артобстрілу Вовчанська 1 жінка загинула, ще 1 поранена

Сирський заявив про залучення резервів і перегрупування ЗСУ на авдіївському та куп'янському напрямках

Байден вважає звільнення міністра внутрішньої безпеки США неконституційним

Ворог обстріляв Херсон за добу, поранено двох жінок

Окупанти за добу втратили 1060 осіб

У Харківській ОВА заперечують зловживання на гумдопомозі, але обіцяють сприяти слідству - заява

Ворог обстріляв із артилерії Нікопольщину - голова ОВА

Генштаб ЗС України: Ворог продовжує спроби поліпшити своє становище, атакує українські позиції на авдіївському, бахмутському та мар'їнському напрямках

Окупанти обстріляли вісім громад Сумської області

Генштаб ЗСУ: Окупанти за добу здійснили три ракетні та 159 авіаударів, також 162 обстріли з РСЗВ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА