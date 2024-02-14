Україна заслужила підтримку США та міжнародної спільноти

Україна в 2024 році, як і раніше, потребує $42 млрд зовнішнього фінансування, констатує директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва, вона сподівається на прагматичне рішення Конгресу США про участь у такій підтримці.

"Україна заслужила підтримку міжнародної спільноти завдяки дуже розумним діям. Вони збирають 36% ВВП у вигляді податків. Я знаю небагато країн, які б досягли таких результатів навіть без війни. Вони знизили інфляцію з 27% до 5%, відновили перспективи зростання: зараз зростання становить 4,5%", – сказала вона в інтерв'ю CNBC у вівторок.

Георгієва зазначила, що якщо партнери відмовляться від такої підтримки, існує ризик втратити всі досягнуті успіхи. Глава МВФ вітала одноголосне рішення ЄС на початку лютого виділити пакет допомоги Україні EUR50 млрд на 2024-2027 роки, і наголосила на важливості такої підтримки і з боку США.

"Логіка досить ясна. США, як і багато інших, зробили інвестиції в Україну. Американський народ прагматичний. Ви хочете отримати віддачу від своїх інвестицій. А повернення інвестицій полягає в тому, щоб Україна зберегла та покращила свої позиції. Тож цей прагматизм, сподіваюся , приведе до правильного рішення", – висловила сподівання на схвалення Конгресом США підтримки України голова Фонду.

Вона наголосила, що з погляду МВФ Україна, яка бореться за міжнародний порядок та повагу суверенітету, насправді бореться не лише за себе, а й за те, щоб світ став більш стабільним і найкращим місцем для ведення бізнесу для всіх.

Як повідомлялося, держбюджет України на 2024 рік передбачає зовнішнє фінансування у розмірі $37 млрд. З них EUR18 млрд очікується від ЄС, а до $10 млрд планувалося отримати від США. Водночас, рішення про виділення цієї допомоги буксує в Конгресі з осені минулого року. Сенат лише у вівторок, 13 лютого, схвалив законопроект про виділення Україні близько $60 млрд, з яких пряма підтримка бюджету становить $7,85 млрд. Однак тепер необхідне схвалення його в Палаті представників, яке, як і раніше, під питанням.

Крім того, відкрита торік програма розширеного фінансування EFF передбачає виділення МВФ Україні цього року $5,4 млрд бюджетної підтримки при загальному обсязі програми в $15,6 млрд, з яких $4,5 млрд було виділено минулого року. Водночас, програма є частиною пакету міжнародної підтримки України, який становить близько $122 млрд, і проблеми з виділенням фінансування іншими партнерами Києва можуть створити ризики і для виділення коштів Фондом.