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04:36 11.02.2024

Оккупанты обстреляли восемь громад Сумской области

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 Российские оккупационные войска в субботу осуществили 28 обстрелов приграничья Сумской области, в частности, восьми громад, сообщила пресс-служба ОВА.

"В течение дня россияне совершили 28 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 150 взрывов. Обстрелы потерпели Хотинская, Краснопольская, Белопольская, Великописаревская, Эсманьская, Шалыгинская, Середино-Будская, Дружбовская громады", -сказано в сообщении.

В ️Эсманской проведен пулеметный обстрел и минометные обстрелы (8 взрывов). В Шалыгинской враг бил из артиллерии (5 взрывов). В ️Белопольской зафиксированы минометные обстрелы (35 взрывов), гранатометный обстрел (29 взрывов) и артобстрелы (9 взрывов). В ️Середино-Будской осуществлен авиаудар (5 взрывов) и авиаудар ракеты НУРС (4 взрыва). В Краснопольской 18 мин сбросил враг на ее территорию. Также были артобстрелы (8 взрывов). В Дружбовской россияне сбросили 4 управляемых авиационных бомбы на ее территорию. Повреждены жилые дома, помещения пожарной части и одного из предприятий. В ️Великописаревской проведен минометный обстрел (11 взрывов). В Хотинской был минометный обстрел (4 взрыва).

Теги: #украина #сумская_область #обстрелы

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