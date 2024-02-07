Чудовий подарунок до Дня закоханих від Opti Taxi: -40% для нових користувачів у застосунку

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День закоханих наближається і це час для особливих моментів. Саме тому, один з найбільших сервісів перевезень країни Opti Taxi 579 дарує знижку для усіх нових користувачів -40% на перші дві поїздки після реєстрації у застосунку.

Завантажити застосунок можна за посиланням: https://opti.global/app

Сьогодні Opti Taxi представлено у 38 містах країни. Компанія працює над тим, аби цьогорік Opti Taxi 579 було представлено в нових містах, зокрема на Волині, Хмельниччині та Львівщині.

Додамо, що крім послуг таксі, група компаній Opti надає цілий спектр послуг:

Opti Digital - IT компанія, яка пропонує повний цикл розробки різних видів програм різними мовами програмування з використанням найновіших технологій, сайтів, фінансових систем будь-якої складності;

Opti People – рекрутингова компанія, яка пропонує професійний підбір персоналу для інших компаній;

Opti CONNECT- аутсорсинговий кол-центр;

Opti Consulting- компанія, що надає аудит, консультації, а також підтримку у відкритті та супроводі бізнесу.

Дізнатися усі деталі можна, відвідавши сайт

Opti Taxi – рух надихає!

Акція діє до кінця 2024 для нових користувачів на території України