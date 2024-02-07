Унаслідок ракетної атаки мешканці київського ЖК "Метрополіс" і будівельники не постраждали - DIM

Унаслідок ракетної атаки в середу мешканці ЖК "Метрополіс" і будівельники не постраждали, незначних ушкоджень зазнала секція, що будується, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в керуючій компанії DIM Expert.

Як уточнила представниця DIM Тетяна Сердюк, унаслідок падіння уламків сталася пожежа на будівлі СТО поруч із житловим комплексом "Метрополіс", унаслідок вибухової хвилі є незначне пошкодження вікон та елементів навісного фасаду споруджуваного будинку.

"Після оголошення повітряної тривоги мешканці введених в експлуатацію будинків скористалися укриттям і на щастя ніхто не постраждав. Ми постійно на зв'язку з нашими мешканцями й оперативно реагуємо на їхні потреби або прохання про допомогу", - розповіла Сердюк.

Що стосується споруджуваного об'єкта, то на момент прильоту в сусідній об'єкт весь персонал, задіяний на будівництві, перебував в укритті, ніхто не постраждав.

"Вибуховою хвилею відчинило вікна на верхніх поверхах у споруджуваному будинку, у деяких вікнах розбито скло. Також незначного пошкодження зазнав вентильований фасад будинку. Після оголошення відбою повітряної тривоги весь персонал на будівництві відновив свою роботу", - прокоментував керівник дільниці житлового комплексу "Метрополіс" Андрій Пронь.

Житловий комплекс комфорт-класу "Метрополіс" (вул. Академіка Заболотного, 1) - чотири 10-34- поверхові будівлі, загалом на 3308 квартир. Згідно з даними порталу ЛУН, дві будівлі введено в експлуатацію, третю добудовано, тривають оздоблювальні роботи, ще одна будівля у процесі спорудження. Територія закрита, власна зелена зона площею 2 га, з полем для міні-футболу, тенісними кортами та велодоріжками. Передбачено дитячий садок.

Група компаній DIM заснована 2014 року і складається з шести компаній, що охоплюють усі стадії будівництва. На сьогодні ввела в експлуатацію 12 будинків у шести ЖК загальною житловою площею понад 218 тис. кв. м. На стадії будівництва - шість житлових комплексів категорії "комфорт+" і "бізнес-клас": "Новий Автограф", "Метрополіс", Park Lake City, Lucky Land.