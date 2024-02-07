Вхід для клієнтів:
ВИБУХИ В ДРОГОБИЧІ - ГОЛОВА ОВА
У Миколаєві в результаті масованої атаки є постраждалі та руйнування житлових будинків
Влучання зафіксовано у Слобідському районі Харкова
ВИБУХИ В МИКОЛАЄВІ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ВИБУХИ В ХАРКОВІ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
В УКРАЇНІ ОГОЛОШЕНО ПРО РАКЕТНУ ЗАГРОЗУ ДЛЯ ВСІХ ОБЛАСТЕЙ
У Голосіївському районі Києва горять автомобілі та СТО
У Голосіївському районі Києва пошкоджено багатоповерховий будинок унаслідок ракетної атаки РФ
Кількість постраждалих у Києві зросла до двох осіб - Кличко
У Херсонській області через обстріли РФ за добу одна людина загинула, ще трьох поранено
У Миколаєві в результаті масованої атаки одна людина загинула
У Києві внаслідок ракетної атаки є постраждалий - Кличко
У Києві внаслідок ракетної атаки пошкоджено дві високовольтні лінії - Кличко
У КИЄВІ ЗНОВУ ЧУТИ ВИБУХИ
Росіяни обстріляли Новомосковський і Нікопольський райони, виникла пожежа, є руйнування
СПЕЦТЕМИ:
UKR.NET- новости со всей Украины