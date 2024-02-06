В Україні розробили захищені електронні посвідчення для військових

Українські розробники представили новітнє електронне посвідчення військовослужбовця, що прийде на зміну всім паперовим військовим документам. Його розробив інтегратор систем інформаційної безпеки компанія "АВТОР".

Як повідомляють у компанії, унікальність і цінність цього посвідчення у захищеності від доступу будь-яких «зацікавлених» осіб. Інформацію із захищеного чипа карти можна зчитати лише за допомогою спеціального застосунку, що надає додатковий рівень конфіденційності та безпеки.