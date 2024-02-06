Compass Engineering розробила для ДПСУ автономну мобільну систему моніторингу для виявлення ДРГ та ворожої техніки

Київська інжинірингова компанія Compass Engineering розробила для Державної прикордонної служби України мобільну систему моніторингу для кращого виявлення ворожих ДРГ та військової техніки, йдеться на сайті компанії.

Мова про систему інтелектуального нагляду за державним кордоном з використанням мобільних тепловізійних комплексів. Перші 10 таких комплексів прикордонників стали «базою», на якій розмістили розроблене компанією Compass Engineering технічне рішення — воно дозволяє в короткий термін облаштувати точку моніторингу.

В рамках проєкту бізнесмени забезпечили ДПСУ технічним комплексом у вигляді мобільної щогли, біспектральної камери ЗІР із модулем точного позиціонування на місцевості та можливістю передачі координат виявлених об’єктів у верхньорівневі системи. Розробка вже показала свою ефективність на різних ділянках державного кордону.

"Якщо раніше такі системи як правило розроблялися на стаціонарній основі для виявлення порушників, які намагалися незаконно перетнути державний кордон, то у воєнний час для потреб Держприкордонслужби нам знадобилися системи, які можна оперативно розгорнути на будь-якій місцевості, мають можливість повної автономності, а також дистанційного керування для безпеки наших воїнів та ефективного виконання завдань по захисту державного кордону", — повідомив начальник управління зв’язку та інформаційних систем Адміністрації ДПСУ Микола Лущик.

Система повністю автономна, мобільна, здатна до інтеграції з іншими системами, може виявляти людей і техніку. Завдяки сучасній оптиці із 50-кратним зумом забезпечується чітка картинка високої роздільної здатності, а тепловізійна камера дозволяє бачити у будь-яких погодних умовах на різноманітному рельєфі. Крім того, рішення може бути дооснащене технологіями штучного інтелекту та нейромереж.

Директор Compass Engineering Віталій Роздобутько пояснив, що попередні рішення могли бути коштовними і габаритними, тому компанія керувалась принципами максимальної мобільності та безпеки для бійців, щоб прикордонники могли виконувати свої задачі за принципом "розгорнувся, виконав, згорнувся, передислокувався".

Наразі команда Compass Engineering розробляє нові рішення, які дозволять покращити технічну оснащеність військових та посилити ситуаційну обізнаність на місцевості.

"Наша мотивація — робити та пропонувати такі рішення, які допоможуть якомога ефективніше захищати країну, нищити ворога і наближати перемогу. Це наші спільні бажання, втілити які без сильного кордону неможливо, тому ми й надалі будемо допомагати прикордонникам та ЗСУ в їхній роботі та технологічному оснащенні, — наголосив Віталій Роздобутько.