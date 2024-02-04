ЗС України відбили 31 ворожу атаку на авдіївському напрямку

Сили оборони протягом доби на авдіївському напрямку відбили 31 атаку російських окупаційних військ, по три атаки на лиманському та бахмутському напрямку і п'ять - на мар'їнському, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України станом на вечір неділі.

"Протягом доби відбулося 59 бойових зіткнень. Ворог завдав 32 авіаційні удари та здійснив 37 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах", - ідеться у зведенні.

Зокрема, на авдіївському напрямку українські захисники відбили 21 атаку поблизу н.п. Новобахмутівка, Степове, Авдіївка та ще 10 атак біля Тоненького, Сєверного, Первомайського, Невельського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Новобахмутівка, Бердичі, Степове, Авдіївка, Сєверне, Невельське Донецької області.

На лиманському напрямку ЗСУ відбили 3 атаки біля Тернів Донецької області. Від артилерійських і мінометних обстрілів постраждали близько 15 н.п., зокрема Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Верхньокам'яне, Спірне Донецької області.

На бахмутському напрямку Сили оборони відбили 3 атаки неподалік Богданівки та Кліщіївки Донецької області. Під артилерійським і мінометним вогнем опинилися понад 10 н.п., зокрема Григорівка, Богданівка, Кліщіївка, Андріївка, Нью-Йорк Донецької області.

На мар'їнському напрямку Сили оборони утримують ворога поблизу Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області. Там окупанти за підтримки авіації 5 разів безуспішно намагалися покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Красногорівка, Курахове, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка, Катеринівка.

На куп'янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаударів біля Синьківки, Петропавлівки, Кучерівки, Іванівки, Кислівки, Котлярівки, Крохмального і Піщаного Харківської області. Під артилерійським і мінометним вогнем опинилися близько 15 н.п., зокрема Синьківка, Табаївка, Іванівка, Берестове Харківської області.

Також на шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаудару біля Старомайорського Донецької області. Артилерійським і мінометним обстрілам піддалися близько 10 н.п., зокрема Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива Донецької області.

Водночас на запорізькому напрямку Сили оборони відбили 2 атаки на північ від Приютного та Роботиного Запорізької області, де ворог безуспішно намагався прорвати українську оборону. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали 30 н.п., серед яких Полтавка, Червоне, Чарівне, Мала Токмачка, Роботине, Кам'янське Запорізької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку ворог здійснив 2 безуспішні спроби штурму позицій українських військ. Під ворожим артилерійським і мінометним вогнем перебували Херсон і населені пункти області - Токарівка, Дар'ївка, Дніпровське. Також противник здійснив обстріли з РСЗВ районів населених пунктів Тягинка, Іванівка, Кринки Херсонської області.

Також повідомляється, що противник зберігає військову присутність у прикордонних районах на сіверському та слобожанському напрямках. Там росіяни проводять диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснюють обстріли населених пунктів з території Росії, нарощують щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону України.

Крім того, завдали авіаударів у районах н.п. Мала Вовча, Устинівка, Вільхуватка, Колодязне Харківської області. Артилерійського та мінометного обстрілу зазнали понад 35 н.п. Серед них Клюси, Баранівка, Грем'яч, Богданове Чернігівської області; Володимирівка, Степок, Покровка, Грабовське Сумської області; Веселе, Гатище, Бударки Харківської області.