Прокуратура забезпечила повернення в комунальну власність ділянок ландшафтного парку "Трахтемирів"
Прокуратура Київської області повернула громаді землі регіонального ландшафтного парку "Трахтемирів" вартістю понад 200 млн грн, повідомляє пресслужба прокуратури.
"Київська обласна прокуратура забезпечила реальне виконання судового рішення щодо повернення у комунальну власність земельних ділянок регіонального ландшафтного парку "Трахтемирів". Їх загальна площа становить 6 га, а ринкова вартість – понад 200 млн грн", - зазначається в повідомленні.
Наразі скасовано державну реєстрацію права приватної власності громадян на ділянки природно-заповідного фонду та зареєстровано за Ржищівською міською територіальною громадою.
Раніше суд погодився з доводами прокуратури про протиправне вибуття спірних земель регіонального ландшафтного парку у приватну власність громадян під виглядом земель сільськогосподарського призначення.