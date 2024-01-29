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16:35 29.01.2024

Прокуратура забезпечила повернення в комунальну власність ділянок ландшафтного парку "Трахтемирів"

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Прокуратура Київської області повернула громаді землі регіонального ландшафтного парку "Трахтемирів" вартістю понад 200 млн грн, повідомляє пресслужба прокуратури.

"Київська обласна прокуратура забезпечила реальне виконання судового рішення щодо повернення у комунальну власність земельних ділянок регіонального ландшафтного парку "Трахтемирів". Їх загальна площа становить 6 га, а ринкова вартість – понад 200 млн грн", - зазначається в повідомленні.

Наразі скасовано державну реєстрацію права приватної власності громадян на ділянки природно-заповідного фонду та зареєстровано за Ржищівською міською територіальною громадою.

Раніше суд погодився з доводами прокуратури про протиправне вибуття спірних земель регіонального ландшафтного парку у приватну власність громадян під виглядом земель сільськогосподарського призначення.

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