У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
Зеленський відзначив комунікацію з партнерами щодо активів РФ: За цей місяць ми наблизилися до вирішення
У Нью-Йорку Донецької області завершено розбір завалів триповерхового будинку після авіаудару 15 січня, дістали п’ять тіл - ОВА
Зеленський відзначив комунікацію з партнерами щодо активів РФ: За цей місяць ми наблизилися до вирішення
Окупанти вдень вдарили по Дніпропетровській області дронами та артилерією, один постраждалий, є руйнування - ОВА
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