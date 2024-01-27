Події

19:25 27.01.2024

У ЗАПОРІЖЖІ ЧУТИ ВИБУХИ, ПС ЗСУ ПОВІДОМЛЯЛИ ПРО ВОРОЖИЙ БПЛА В РАЙОНІ МІСТА - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

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У ЗАПОРІЖЖІ ЧУТИ ВИБУХИ, ПС ЗСУ ПОВІДОМЛЯЛИ ПРО ВОРОЖИЙ БПЛА В РАЙОНІ МІСТА - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

 

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