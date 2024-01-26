Уряд США та USAID передали "Укренерго" два нові високовольтні автотрансформатори

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) передало НЕК “Укренерго” два високовольтні автотрансформатори, закупівлю і доставку яких було профінансовано американським урядом і реалізовано в рамках Проєкту енергетичної безпеки (ПЕБ).

“Сьогодні нове обладнання вже працює на об’єктах “Укренерго” в регіонах, які найбільше постраждали від масованих ракетних атак минулої зими”, - повідомив український системний оператор у п’ятницю.

Як поінформували в компанії, два нові автотрансформатори - це перший етап проєкту з гуманітарної допомоги, в рамках якого USAID купило і передасть “Укренерго” ще 16 автотрансформаторів.

“Ми вдячні нашим американським партнерам, які блискуче впоралися з усіма технічними складнощами та швидко доставили автотрансформатори в Україну. Саме таке обладнання було під прицілами російських атак минулої зими”, - зазначив голова правління “Укренерго” Володимир Кудрицький.

За його словами, нові автотрансформатори дадуть змогу “Укренерго” значно підвищити надійність електропостачання українців і запобігти перевантаженню обладнання, що вже працює в мережі.

У свою чергу посол США в Україні Бріджит Брінк підтвердила готовність американського уряду продовжувати підтримувати “Укренерго” в закупівлі високотехнологічного обладнання та додаткових автотрансформаторів для забезпечення електроенергією українських осель і підприємств упродовж поточного опалювального сезону в умовах російських атак по українських енергетичних об’єктах.

Зазначається, що автотрансформатори є ключовими компонентами основної енергетичної інфраструктури та забезпечують надійність електропостачання. Виготовлення та доставка одиниці такого обладнання триває близько року.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення USAID передали “Укренерго” обладнання та засоби індивідуального захисту на суму близько $10 млн. Також USAID через ПЕБ допомагає “Укренерго” посилити фізичний захист високовольтних підстанцій.

Джерело: https://t.me/Ukrenergo/2599