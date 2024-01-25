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14:40 25.01.2024

Ворог дедалі частіше застосовує безпілотники для розвідки й ударів, бійці "Сталевого кордону" відбивають атаки - глава МВС

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Ворог дедалі частіше застосовує безпілотники для розвідки й ударів, бійці "Сталевого кордону" відбивають атаки - глава МВС

Російські окупанти дедалі частіше застосовують безпілотні літальні апарати для розвідки й ударів поблизу кордону, бійці "Сталевого кордону" протидіють ворожим диверсійно-розвідувальним групам і відбивають атаки противника, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

У четвер у телеграм-каналі міністр поінформував, що він разом із головою Держприкордонслужби Сергієм Дейнеком побував на позиціях бійців бригади прикордонників "Сталевий кордон" на Харківщині - за лічені кілометри від кордону з ворогом.

"Підступний ворог усе частіше використовує безпілотники. Як для розвідки, так і для завдання точкових ударів. Бійці "Сталевого кордону" щодня садять або подавляють роботу російських "пташок". Деякі з них зі свіжого випуску - виготовлені лише кілька місяців тому. Придатні дрони повертаються до попередніх власників, але вже з подарунками від "сталевих", - написав міністр.

За словами глави МВС, хороші умови несення служби бійців позитивно впливають на мотивацію та результат роботи бригади. "Воїни бригади протидіють ворожим ДРГ і постійно відбивають атаки противника на передовій. На озброєнні підрозділ має потужні вогневі засоби", - зазначив він.

Клименко додав, що воїнів-прикордонників за високі досягнення відзначено нагородами.

Теги: #сталевий_кордон
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