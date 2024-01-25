Події

12:22 25.01.2024

На ліквідації наслідків нічних атак дронів на Одесу працювали 5 екіпажів ТЧХУ

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На ліквідації наслідків нічних атак дронів на Одесу працювали 5 екіпажів ТЧХУ

П'ять екіпажів волонтерів загону швидкого реагування Одеської обласної організації Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ) працювали в місцях влучання уламків збитих російських дронів-камікадзе в Одесі.

"У ніч на 25 січня Одеса зазнала двох хвиль атак дронів-камікадзе... П'ять екіпажів волонтерів загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста Одеської області працювали на місці надзвичайної ситуації, де надавали першу допомогу постраждалим", - повідомило ТЧХУ в четвер у фейсбуці.

У ТЧХУ зазначили, що внаслідок ворожих атак дронів-камікадзе на Одесу дістали поранень шестеро осіб, виникла пожежа на складі меблевого комбінату, від уламків дронів постраждали житлові будинки.

Як раніше повідомлялося, станом на 11:00 четверга в Хаджибейському районі Одеси пошкодження зафіксовано у двох будинках (29 вікон у 21 квартирі). У Приморському районі міста пошкоджено освітній заклад, 156 квартир (210 вікон) у 13 житлових будинках. В одному з будинків зруйновано близько 40% покрівлі.

 

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