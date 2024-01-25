США почнуть переговори про можливе завершення своєї військової присутності в Іраку - ЗМІ

США та Ірак незабаром розпочнуть переговори про майбутнє американської військової присутності в країні на тлі публічних закликів іракського уряду до США вивести свої війська, повідомляє CNN з посиланням на свої джерела.

"США віддають перевагу графіку, що ґрунтуватиметься на умовах в Іраку, включно з поразкою ІДІЛ, і стабільністю уряду та іракських сил безпеки", - цитує заяву американських офіційних осіб CNN.

Водночас деякі представники іракського уряду віддають перевагу графіку, що встановлює дату виведення американських військ незалежно від стабільності або ситуації з безпекою всередині країни.

Переговори про майбутнє військової присутності США тепер набули більшої актуальності на тлі ширшої регіональної нестабільності та на тлі зростаючих публічних закликів іракського уряду до США вивести свої війська з країни.

Наразі, повідомляє CNN, в Іраку перебувають приблизно 2500 військовослужбовців США, які діють там як радники і надають допомогу з грудня 2021 року, коли американські військові оголосили про припинення своєї військової місії в країні.