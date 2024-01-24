Кількість поранених унаслідок ракетного удару по Гірнику збільшилася до 9, серед них двоє дітей - поліція

Кількість поранених унаслідок ракетного удару по Гірнику (Донецька обл.) збільшилася до 9, серед них двоє дітей 2007 року народження, пошуково-рятувальну операцію завершено, повідомила Національна поліція.

"Ракетний удар по Гірнику на Донеччині: станом на 20:00 відомо про двох загиблих і дев'ятьох поранених людей, із них двоє дітей. Пошуково-рятувальну операцію завершено. Поліцейські продовжують обстежувати постраждалий район", - ідеться в повідомленні Національної поліції в Телеграм-каналі в середу ввечері.

Як повідомляється, у середу, 24 січня, близько 16:00 війська РФ поцілили ракетою в приватний сектор. "Три будинки зруйновано повністю, ще десятки - пошкоджено. Люди опинилися під завалами. Серед поранених - дві дитини 2007 року народження. Їм надають медичну допомогу", - інформує Нацполіція.

Наразі поліція продовжує виявляти та фіксувати наслідки обстрілу.

Джерело: https://t.me/UA_National_Police/18227