Події

21:18 24.01.2024

Генштаб ЗСУ: Протягом доби відбулося 50 бойових зіткнень, противник завдав 53 авіаудари

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Протягом доби відбулося 50 бойових зіткнень, зокрема на Авдіївському напрямку - 8, на Мар'їнському - 9, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України обстановку станом на 18:00 середи.

"Також ворог завдав 2 ракетних і 53 авіаційних удари, здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах", - ідеться в повідомленні Генштабу у Фейсбук.

Як випливає з повідомлення, артилерійських і мінометних обстрілів ворога зазнали понад 120 населених пунктів України.

Генштаб інформує, що на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

Противник завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Земляний Яр, Зибине, Красне Перше Харківської області.

На Куп'янському напрямку нашими захисниками відбито 5 атак біля Синьківки Харківської області. Російська армія завдала авіаударів у районах Табаївка та Піщане Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 3 атаки біля Діброви Донецької області та ще 3 - у районах Макіївки, Серебрянського лісництва Луганської області. Авіаудари завдано в районах Серебрянського лісництва та Білогорівки Луганської області Донецької області.


На Лиманському напрямку українські воїни відбили 3 атаки біля Діброви на Донеччині та ще 3 - у районах Макіївки, Серебрянського лісництва Луганської області. Авіаудари завдано в районах Серебрянського лісництва та Білогорівки Луганської області Донецької області.


На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 5 атак поблизу Васюківки, Богданівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області. Противник завдав авіаударів у районах Часового Яру та Предтечиного Донецької області.


"На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 3 атаки неподалік Авдіївки та ще 5 - поблизу Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційних ударів у районах Авдіївки, Сіверного Донецької області", - зазначено в повідомленні Генштабу.

Як повідомляється, на Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області. "Тут окупанти, за підтримки авіації, 9 разів безуспішно намагалися покращити тактичне положення. Також противник завдав авіаційних ударів у районах Максимільянівки, Георгіївки Донецької області".

На Шахтарському напрямку нашими захисниками відбито 2 атаки ворога південніше Золотої Ниви та на схід від Старомайорського Донецької області. Росіяни завдали авіаударів у районах Старомайорського та Рівнеполя Донецької області.

"На Запорізькому напрямку нашими захисниками відбито атаку ворога біля Работиного Запорізької області. Противник завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Мала Токмачка та Работине Запорізької області", - інформує Генштаб.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку ворог завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Качкарівка, Республіканець, Червоний Маяк, Зміївка, Новоберислав Херсонської області.

"Ворог не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 7 безуспішних штурмів позицій наших військ", - додає Генштаб.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02yi9zbkmGT8CyLUnpKnSwFm9qm21fNaMJfTQHU4xhWrEQ6wkQXuwPrvKNBWkBq1ZWl

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