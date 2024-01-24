Генштаб ЗСУ: авіація та ракетники Сил оборони завдали ударів по 7 локаціях окупаційних військ за добу

Протягом доби авіація і підрозділи ракетних військ уразили сім районів зосередження російських окупаційних військ, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України про ситуацію станом на 18:00 середи.

"Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по шести районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ завдано ударів по одному району зосередження особового складу противника", - ідеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці.